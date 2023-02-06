زلزال ثان يضرب تركيا بعد 11 دقيقة من الهزة الأولى.. قوته 6.7 درجة

قالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن زلزالا بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب تركيا بعد حوالي 11 دقيقة من الزلزال الأول، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إلى انهيار عدد من المباني السكنية جنوبي تركيا بسبب الزلزال.

وأضافت «المسح الجيولوجي» الأمريكي، أن الهزة الأرضية الثانية التي ضربت تركيا وقعت على عمق 9.9 كيلومترات، مشيرة إلى شعور السكان شعروا بهزات ارتدادية قوية في وسط تركيا.

وفي وقت سابق، أشارت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إلى أن زلزالا بقوة 7.8 درجة على مقياس ريخرت ضرب جنوب تركيا، مضيفة إن الهزة وقعغت على عمق الزلزال 24.1 كيلومترًا وعلى بعد 23 كيلومترًا شرق «نورداجي» بمقاطعة «غازي عنتاب».

وفي وقت سابق، قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن زلزال تركيا شعر به سكان عدة دول من بينها مصر اليونان وقبرص والعراق وسوريا ولبنان وأرمينيا.