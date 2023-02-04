«البحوث الفلكية» تكشف تفاصيل زلزال خليج السويس والبحر الأحمر: 10 توابع أرضية

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل حدوث 10 هزات أرضية « توابع» لزلزال الغردقة، الذي وقع فجر أمس الجمعة على بعد 37 كيلومترًا شمال شرق مدينة الغردقة، وبالقرب من منطقة خليج السويس، بعمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، لافتا إلى أنَّ قوة الهزات التي تتابعت للزلزال على مقياس ريختر تتراوح ما بين درجة إلى 2.5 درجة على مقياس ريختر.

زلزال الغردقة وخليج السويس

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهزات الأرضية حدثت أمس الجمعة دون أن يكون لها أي تأثير سلبي أو يشعر بها أحد من المواطنين، موضحاً أن محطات ومراكز الرصد لزلازل التابعة للمعهد تتابع عن كثب أي نشاط زلزالي، لافتًا إلى أنَّ تكرار التوابع للهزات الأرضية واردة و لكن العدد يختلف وفقاً لنشاط المنطقة الزلزالي.

مصر بعيدة عن أحزمة الزلازل

وأكّد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنَّ محطات الرصد بمختلف المحافظات لم ترصد اليوم السبت أي نشاط أو هزات أرضية حتى الآن، مؤكّداً أنَّ المناطق التي تشهد نشاط معروفة ولمنها ليست بدرجة و خطورة المناطق المعروفة بالنشاط وأحزمة الزلازل، مناشداً المواطنين عدم تناول أي أخبار أو شائعات دون مصادرها .