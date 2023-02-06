تفاصيل زلزال شعر به سكان 5 دول من بينها مصر.. مركزه جنوب تركيا

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، على بعد 26 كيلو متر شمال غرب مدينة «غازي عنتاب» جنوب تركيا على الحدود مع سوريا، وفقا لما ذكره مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي».

وقالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن زلزال تركيا شعر به سكان عدة دول من بينها مصر ولبنان وسوريا والعراق.

بدوره، قدر معهد الزلازل الأمريكي، شدة زلزال تركيا بـ 7.9 درجات على مقياس ريختر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أعلن مركز ألماني، أن الزلزال هز وسط تركيا، ووقع على عمق 10 كيلومترات.