رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

تفاصيل زلزال شعر به سكان 5 دول من بينها مصر.. مركزه جنوب تركيا

كتب:

حسن رمضان
03:58 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
مركز زلزال تركيا

مركز زلزال تركيا

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على  مقياس ريختر، على بعد 26 كيلو متر شمال غرب مدينة «غازي عنتاب» جنوب تركيا على الحدود مع سوريا، وفقا لما ذكره مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي».

وقالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن زلزال تركيا شعر به سكان عدة دول من بينها مصر ولبنان وسوريا والعراق.

بدوره، قدر معهد الزلازل الأمريكي، شدة زلزال تركيا بـ 7.9 درجات على مقياس ريختر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أعلن مركز ألماني، أن الزلزال هز وسط تركيا، ووقع على عمق 10 كيلومترات.

اقرأ المزيد:

زلزال يشعر به سكان القاهرة وعدد من المحافظات

زلزال بقوة 3 ريختر يضرب «بحيرة خانكا» على الحدود الروسية الصينية

«البحوث الفلكية»: زلزال بقوة 4.23 ريختر يضرب شمال شرق الغردقة اليوم

القاهرة الإخبارية: زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب شينجيانج بالصين

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب سواحل تشيلي
بقلم حسن رمضان