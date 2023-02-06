شعور دمشق واللاذقية بالزلزال.. وأنباء عن سقوط ضحايا في انهيار مبنى بحماة

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن هزة أرضية شديدة شعر بها سكان دمشق واللاذقية ومناطق أخرى في البلاد.

وأشارت «سانا»، إلى أنباء عن سقوط ضحايا جراء انهيار مبنى في حي الأربعين بمدينة حماة، مضيفة أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تنتشل المصابين من تحت الأنقاض.

وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة بـ 7.4 درجة على مقياس ريختر، تركيا، فيما أشار مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» إلى وقوع الزلزال على بعد 26 كيلو متر شمال غرب مدينة «غازي عنتاب» جنوب البلاد.