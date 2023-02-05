زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب سواحل «كامتشاتكا» الروسية

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لـ«شبه جزيرة كامتشاتكا» الروسية الواقعة أقصى شرق البلاد.

وقالت السلطات الروسية، إن زلزال «كامتشاتكا»، الساعة 4:14 بتوقيت موسكو « 03:14 بتوقيت القاهرة» على بعد 41 كيلومترا من قرية «أوست كامتشاتسك» وعلى عمق 33 كيلومترًا.

زلازل روسيا

وفي 11 أبريل من العام الماضي 2022، ضرب زلزالين بقوة 3.8 و3.9 درجة على مقياس ريختر، «كامتشاتكا» خلال ساعة واحدة، وقالت «المصلحة الجيوفيزيائية» التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، في ذلك الوقت، إن مراكز الزلزاليين، وقعا على عمق كيلومتر واحد و86 كيلومترا، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها،أشارت «دائرة الطوارئ» في «كامتشاتكا»، إن الزلزاليين، لم يؤديا إلى أي إصابات أو دمار.