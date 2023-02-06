«الصحة»: مستشفيات الحميات قدمت خدمات طبية لأكثر من 3 ملايين مواطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 3 ملايين و68 ألفا و801 مواطن، وإجراء 52 ألفا و715 أشعة مقطعية بمستشفيات الحميات، على مستوى الجمهورية، خلال العام الماضي.

الكشف على 6 آلاف و368 حالة بمناظير الجهاز الهضمي

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى الكشف خلال 2022، على 6 آلاف و368 حالة بمناظير الجهاز الهضمي، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لـ 14 ألفا و404 حالات، مشيراً إلى الكشف على 1833 حالة، باستخدام تقنية الكشف «عن بعد» بمستشفيات حميات حلوان، والمحلة الكبرى، والزقازيق، ومنوف، ودسوق، والإسماعيلية، وقنا، والغردقة.

وأشار «عبد الغفار» إلى توفير 171 سرير رعاية لزيادة الطاقة الاستيعابية في مستشفيات حميات دمنهور، والزقازيق، وزفتي، وطنطا، والمحلة الكبرى، وبنها، وطوخ، وأشمون، والتل الكبير، وقنا، والمنيا، والأقصر، والغردقة، والبلينا.

تزويد مستشفيات الحميات بـ 11 جهاز أشعة

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه جرى تزويد مستشفيات الحميات بـ 11 جهاز أشعة بمختلف أنواعها، و19 جهاز تنفس صناعي، إضافة إلى عدد من أجهزة الإيكو لأقسام الرعاية، وأجهزة الصدمات الكهربائية، ورسم القلب، وفصل البلازما، والمونيتور، وأجهزة لتحليل صورة الدم، بجانب عددا من المناظير بمختلف أنواعها.