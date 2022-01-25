وفد من وزارة الصحة لمتابعة تطوير مستشفيات الحميات بالغربية

استقبل الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل دوزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، وفداً من وزارة الصحة، برئاسة الدكتور أحمد المهدي، مدير عام الحميات بالوزارة، وذلك لمتابعة تطوير مستشفيات الحميات بمحافظة الغربية، حرصاً من الوزارة على تطوير مستشفيات الحميات والمتابعة المستمرة.

وكيل الصحة بالغربية يستقبل وفد وزارة الصحة لتفقد مستشفي الحميات

وقام وفد وزارة الصحة بالمرور على مستشفى حميات المحلة اليوم الثلاثاء، رافقه فريق إدارة الحميات بقيادة الدكتور محمد شبل، مدير ادارة الحميات بالغربية، والدكتور محمد عينر، مدير مستشفى حميات المحلة، وشمل المرور تفقد المنشآت وأعمال التطوير المستمرة ومتابعة الحالات بأقسام الداخلى والعناية والعيادات الخارجية.

وأكد الدكتور أحمد المهدي على التركيز على مكافحة العدوى لاحتواء الإنتشار السريع لفيروس كورونا، والتأكيد على البروتوكول المتبع في العلاج والعزل خلال الفترة المقبلة، حفاظاً على الصحة العامة.

تطوير مواجهة كورونا وتوفير البيئة المناسبة للعمل وتذليل جميع العقبات

كما أثنى على أعمال التطوير والجهد الكبير الذي تبذله المديرية في مواجهة جائحة كورونا، وتوفير البيئة المناسبة للعمل، وتذليل جميع العقبات وفق جدول زمني محدد.

وأعطى وكيل وزارة الصحة بالغربية وتوجيهاته العاجلة إلى الدكتور هشام شيحة، مدير المستشفيات العلاجية، بتفعيل القوافل الطبية الثابتة والمتنقلة لتوزيع لقاح كورونا، تزامناً مع رفع حالة الطوارئ بسبب موجه الطقس وسوء الأحوال المناخية على مستوى قرى ومراكز ومدن طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة، حفاظاً على صالح المواطنين وحماية الصحة العامة.