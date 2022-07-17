جريمة المشاغبين الثلاثة.. تفاصيل مقتل موظف «حميات حلوان» بعصا حديدية

جريمة بشعة شهدتها منطقة حلوان جنوب القاهرة، بعد مقتل موظف مستشفى حميات حلوان، على يد زملائه الثلاثة، مستخدمين عصا حديدية، بعد صدور قرار من إدارة المستشفى بتوليه أمانة المخازن التابعة لها، وجرى نقله إلى مستشفى قصر العيني، وتوفي بعد مكوثه داخل غرفة العناية المركزة بـ6 أيام، وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة.

المتهمين ادعوا إصابته نتيجة حادث سيارة

تفاصيل الجريمة الدامية، ترجع حينما حضرت شقيقة المجني عليه تدعي «نشوى منير. ع» إلى قسم شرطة حلوان، لتحرير محضر، بعد تلقيها اتصالًا واردًا من أحد المستشفيات، يفيد بوفاة شقيقها «هاني منير» بعد 7 أيام من دخوله المستشفى، بإدعاء تعرضه إلى حادث سيارة بجوار مستشفى حميات حلوان، نتجت عنه اضطرابات بدرجة الوعى، وبسؤالها في محضر الاستدلالات، أفادت بقيام ثلاثة من زملائه بالتعدى على شقيقها المتوفى بعصا حديدية، بأن قاموا بدفعه من منطقة الصدر فارتطمت رأسه على الأرض، وحدثت إصابته ما أدى إلى وفاته.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وقررت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.