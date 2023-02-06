العثور على جثة شاب في شقته بالتجمع.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في شقته بالقاهرة الجديدة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، فضلا عن سحب عينات من المتوفي وإرسالها للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لبيان إذا كانت الوفاة ناتجة عن تعاطي المخدرات من عدمه وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد.ر.ع»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

التحريات

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأوضحت التحريات بأن الشاب المتوفي معروف بإدمانه للمواد المخدرة، ورجحت التحريات أن يكون سبب الوفاة هو تعاطي الشاب جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.