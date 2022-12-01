ضبط عاطل سرق حقيبة طالب في التجمع الأول

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بأنه حال تواجد نجله داخل ملعب إحدى المدارس بدائرة القسم، ترك حقيبة بداخلها هاتفه المحمول وبعض متعلقاته وكذا عدد 3 هواتف محمول خاصين بأصدقائه، وعقب ذلك اكتشف سرقتها.

المتهم عاطل مقيم بالقاهرة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة وأنه متواجد بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال اختبائه بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة

كما أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، واعترف بارتكابه عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، والتصرف ببيع الهواتف المحمولة لعدد 4 من عملائه أمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد 9 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم أيدوها وأقروا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وأقر المتهم بإنفاقه المبالغ المالية من متحصلات البيع على متطلباته الشخصية، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.