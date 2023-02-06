أطعمة تساعد على التقليل من حدة الصداع النصفي.. منها التوت والتفاح

يعاني الكثير من الأشخاص من الصداع النصفي المزمن، والذي يؤثر بشكل سلبي على روتينهم اليومي، والأنشطة التي يجب عليهم ممارستها، ويحدث ذلك نتيجة لبعض الأسباب، ومنها الضغوط النفسية أو عدم اتباع نظاما غذائيا صحيا، ونوضح لكم أهم الأطعمة والطرق الصحيحة للتقليل من حدة الصداع النصفي.

وفي هذا السياق، قالت الدكتور نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية، ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الإصابة بالصداع النصفي، يشكل ألما صعبا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون منه بشكل مستمر، موضحة أنه يجب اللجوء إلى استشارة طبيب مختص، في حال زيادة حدة الصداع، للدرجة التي لا تسمح للشخص بممارسة يومه بشكلا طبيعيا، للحصول على الأدوية المناسبة لحالته.

أطعمة تزيد من الصداع النصفي

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ اتباع نظاما غذائيا صحيا يساهم بشكل كبير في التقليل من أعراض الصداع النصفي لدى الأشخاص، وتجنب الأطعمة الدسمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون، فضلا عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والمكسرات.

نصائح تقلل من أعراض الصداع النصفي

وأشارت استشاري المناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إلى أنه يفضل أن ينام الشخص في غرفة ضوئها خافت، ويستخدم بعض الكمدات الدافئة، التي تخفف من نسبة الألم، بالإضافة إلى الاستحمام بالماء البارد، كونه يساعد على التقليل من التوتر أو القلق الذي قد يشعر به الشخص.

نظام الغذائي يساعد على التقليل من الصداع النصفي

وأوضحت دراسة صينية، أجراها باحثون من جامعة جينان الصيينة، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز»، أنه ينصح الأشخاص التي تعاني من آلام الصداع النصفي، الحصول على كميات كافية من الألياف في النظام الغذائي للشخص، والتي تتمثل في العديد من الأطعمة مثل التفاح، الموز، التوت، الشوفان، كما أشارت الدراسات إلى أنّ النظام الصحي بجانب كونه يقلل من الصداع، إلا أن أيضا يساهم في تحسين صحة الأمعاء، المناعة، سهولة الهضم، بالإضافة توازن السكر في الدم.