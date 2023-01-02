لماذا يشعر الشخص بـ«الصداع» بعد التوقف عن شرب القهوة؟.. طبيبة تكشف

تعد مشروبات الكافيين وفي مقدمتها القهوة، عادة أساسية للعديد من الناس في يومهم، خاصة الشاي، فهو المشروب الأساسي للمصريين إذ يحافظ على الانتباه والتركيز، وعند الإقلاع عن الكافيين يصاب الفرد بنوبات الصداع وقلة التركيز والشعور بالنعاس، فماذا يفعل الكافيين في الدماغ كي يبقى الفرد مُنتبهًا؟.

الكافيين يقيد الأوعية الدموية

الصداع الشديد أوضح سببه الدكتورة باربرا ساهاكيان، طبيبة وعالمة الأعصاب من جامعة كامبريدج الأمريكية، والتي قالت لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الكافيين يقيد الأوعية الدموية في الدماغ، وبمرور الوقت، يعتاد الفرد عليه، وعند التوقف عن شرب القهوة، تسترخي الأوعية الدموية، حينها، يتم ضخ كميات كبيرة من الدم إلى المخ، وذلك يسبب الصداع.

وأضافت طبيبة الأعصاب: «في العادة، تبدأ أعراص النسحاب والإصابة بالصداع من 12 إلى 24 ساعة من التوقف عن تناول الكافيين وتبلغ ذروتها في غضون يوم أو يومين، وأحيانًا تستمر لفترة أطول».

الكافيين يتناسب مع مستقبلات الأدينوزين

الكافيين يشبه مادة مادة كيميائية ولدنا بها في الدماغ، هذه المادة تسمى الأدينوزين، وهي المسؤولة عن جعل الفرد يشعر بالنعاس وعند تناول الكافيين، يتناسب مع مُستقبلات الأدينوزين، ويمنع المادة الكيميائية ويجعلك تشعر بالاستيقاظ، وبعد التوقف عن الكافيين ستشعر بالتعب والنعاس.

الكافيين يزيد من هرمون الدوبامين

ويزيد الكافيين من هرمون الدوبامين والنورادرينالين، وهي الناقلات العصبية، والدوبامين يؤثر على حالتك المزاجية ومشاعرك بينما يزيد النورابينفرين من معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومستويات السكر في الدم، وإذا توقفت عن شرب القهوة، حينها سيحدث انخفاضًا في المزاج والطاقة، بحسب «ساهاكيان».

الكافيين.. وتأثير المواد الكيميائية في الدماغ

والكافيين له تأثير على المواد الكيميائية في دماغك، مثل الجلوتامات الضرورية للتعلم والذاكرة، وبع الانقطاع عن تناول الكافيين تبدأ الهرمونات في إعادة تنظيمها وتبدأ المواد الكيميائية التي تساعدك على التركيز في الإرسال بمعدل أبطأ.