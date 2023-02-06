«استشاري أطفال» يكشف خطورة الفيديوهات القصيرة: تصيب الصغار بالتشتت

قال الدكتور جمال عبدالباسط، استشاري طب الأطفال، إنّ الطفل الطبيعي يعاني من تشتت الانتباه وعدم التركيز والنسيان بسبب كثرة جلوسهم على الهواتف المحمولة لفترات طويلة، موضحًا أنّ الفيديوهات القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تزيد من جذب انتباه الطفل وإثارته ووصوله لمرحلة السعادة بسبب زيادة إفراز هرمون الدوبامين في المخ الذي يشبه الحلوى بالنسبة للأطفال أو الكبار.

أضرار إفراط الطفل في استخدم الهواتف

وأضاف «عبدالباسط»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، «بعض الناس يتركون الهواتف مع أطفالهم عشان يفضوا لنفسهم وقت، وده بينتج عنه مخاطر كبيرة للغاية أهمها تأخر الكلام»، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي قول الطفل لكلمتين عند بلوغه سنتين، متابعًا أن الأمهات تشتكي من عدم قدرة الأطفال على التحدث نهائيًا ويرجع ذلك إلى إفراط الطفل في استخدم الهواتف يوميًا.

أسباب تشتت الطفل أثناء المذاكرة

وتابع استشاري طب الأطفال، أن قضاء الطفل لساعات طويلة على الموبيل يؤثر على أمرين هما الذاكرة وقدرة الطفل على التركيز لفترة معينة، بحسب ما ذكرته منظمة اليونيسيف، لذلك نجد الطفل يفقد الشغف سريعا بعد مرور دقيقة خلال فترات استذكار دروسه كونه يحتاج إلى أشياء بها أكشن وضحك لكي تثير هرمون الدوبامين في دماغه.

وأشار إلى أنّ قضاء الطفل فترات طويلة على الهاتف له تأثيرات سلبية كبيرة في سلوكه مثل الإندفاعية والعنف، ومحاولة تقليد ما شاهده في الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مهما كان مدى خطورته عليه.