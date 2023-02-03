أول تعليق من أسرة الطفل المغربي ريان بعد استقبالها مولودا في ذكرى رحيله

رزقت أسرة الطفل المغربي الراحل ريان أورام، أمس الخميس، بمولود جديد بمستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان المغربية، تزامنا مع الذكرى الأولى لفاجعة سقوط الطفل ريان في بئر عميقة بضواحي شفشاون المغربية في فبراير من العام الماضي.

والد الطفل ريان: صحة زوجتي مستقرة الآن بعد الولادة

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن والد الطفل المغربي ريان، خالد أورام، تصريحاته لصحيفة «العمق» والتي أفادت أن زوجته السيدة سيمة خرشيش، وضعت مولودها أمس الخميس، في نفس يوم سقوط الطفل ريان ذو الخمس سنوات داخل البئر العميق قبل عام.

وأضاف «أورام» في تصريحاته: «صحة زوجتي مستقرة الآن بعد الولادة، وأنا في غاية السعادة بمولودي الجديد بعد المعاناة الصعبة التي عاشتها الأسرة منذ فاجعة رحيل نجلي ريان العام الماضي».

والدة الطفل ريان المغربي: افتقده جدا

من جهتها وجهت سيمة خرشيش، والدة الطفل المغربي ريان، الشكر لكل من ساعدهم خلال الفترة الماضية التي أعقبت وفاة ابنها بعد سقوطه في البئر، وقالت: «أريد أن أبعث السلام لابني ريان، أفتقده جدا».

والدا الطفل ريان: فقدنا ابننا والله عوضنا بمولود جديد بعد عام من رحيله

وسقط الطفل المغربي ريان أورام في بئر ضيق عمقه 32 مترا قرب منزل أسرته في الأول من فبراير عام 2022، حيث استمرت فرق الإنقاذ في عملها لمدة 5 أيام في محاولة منها من أجل الوصول إليه لكن الطفل ريان لم يتحمل صعوبة الظروف التي عاشها في البئر إلى أن أخرجه المنقذون جثة هامدة في مشهد أثار تعاطف العالم بأسره، واحتلت قصته المساحة الأهم ضمن مختلف وسائل الإعلام العالمية.