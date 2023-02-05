خبيرة تخاطب: جلوس الطفل أمام التلفاز لفترات طويلة يسبب تأخر النطق

قالت نانسي بنيامين أخطائي التخاطب والعلاج السلوكي والإرشاد الأسري، إن هناك بعض التوصيات التي يجب اتباعها مع الطفل المتأخر لغويًا، منها تصحيح أخطاء الكلمات التي ينطقها الطفل.

جاء ذلك خلال برنامج «هي ومي» تقديم رينية إبراهيم، والمذاع عبر شاشة قناة مي سات القبطية.

تصحيح الكلمات للطفل

وأوضحت إخصائية السلوك، أن الطفل يكون لديه قصور في النطق السليم، ودور الأم هو التصحيح، حتى يتمكن من التعلم الصحيح، لكن مجراه الطفل أو عدم إبداء رد فعل على النطق الخاطئ يجعله «يثبت في عقل الطفل».

لا تستجيب لطلبات الطفل إلا بالكلمات

وأضافت أن الخطأ الثاني الذي تقع فيه كثير من الأمهات هو الاستجابة للطفل بمجرد الإشارة إلى ما يريد أو الصراخ، ما يجعله «يكسل يتكلم» ويجعله يرفض بذل أي مجهود.

تحدثي مع الطفل

وتابعت أنه يمنع تماما جلوس الأطفال أمام التلفاز لساعات طويلة، لأن هذا يؤدي لنتائج عكسية، التأخر في النطق، وينصح الأم في تلك الحالة بالتحدث وتصحيح الكلمات، لتحفيز الطفل على النطق السليم.

طرق التحدث على الطفل

وأشارت إلى أن التحدث مع الطفل يختلف من عمر لآخر، فمثلا ما قبل التحدث يجب أن تكون الكلام كلمات مفردة و«تفخيم الكلمات»، أما عندما يكبر الطفل لعمر ما قبل الحضانة فيجب أن تكون جملة الأم أكبر من جملة الطفل بكلمة واحدة فقط.