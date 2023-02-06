يحيى الفخراني يطالب شيخ الأزهر بتفسير آية «واهجروهن في المضاجع واضربوهن»

طالب الفنان يحيى الفخراني، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتفسير الآية التي وردت في القرآن الكريم «واهجروهن في المضاجع واضربوهن»، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المخصصة لمناقشة العنف الأسري.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وقال الفخراني، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّ هناك آيات قرآنية كثيرة تحث على حسن معاملة المرأة، فضلا عن وجود أحاديث نبوية في هذا الشأن.

بدوره، قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ: «كنت أتمنى أن تتحدث أيضا عن دور الدراما في مواجهة هذه الظاهرة، خاصة في ظل وجود أعمال اجتماعية في الفترة الأخيرة».

الفخراني: الأعمال الدرامية عن التفكك الأسري تحتاج «كتابة جيدة»

وعقب الفنان يحيى الفخراني، قائلا: «الخوف من الأعمال الدرامية أن تأتي بنتيجة عكسية، أنا على سبيل المثال جسّدت شخصية ونوس، والجمهور أحب الشخصية»، مؤكدا أنّ «الأعمال الدرامية لمواجهة التفكك الأسري تحتاج إلى كتابة جيدة، وللأسف الشديد في الدراما اجتهاد شخصي، لأنه لا يوجد لدينا كُتاب جيدين».