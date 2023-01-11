يحيى الفخراني: أتمتع بصحة جيدة وصورتي المتداولة في غرفة العمليات قديمة

حرص الفنان يحيى الفخراني على طمأنة جمهوره بشأن تطورات حالته الصحية، بعد ظهور صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، من داخل غرفة العمليات.

وقال الفخراني، في تصريحات لـ«الوطن» إنّ الصورة التي يظهر فيها من داخل غرفة العمليات بصحبة أحد الأطباء، قديمة جدًا يعود تاريخها إلى 4 سنوات تقريبًا، وأنا بصحة جيدة حاليًا، ولا أشكو من أي أزمة.، موجهًا التحية للجمهور الذي أصيب بحالة من القلق خلال الساعات الماضية، بعد تداول الصورة.

آخر أعمال يحيى الفخراني

يذكر أن الفنان يحيي الفخراني شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل نجيب زاهي زركش، والذي شارك فيه بجانب أنوشكا ومحمد محمود وإسلام إبراهيم وكريم عفيفي، ورامز أمير وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»

وقدّم يحيى الفخراني مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» قبل أسبوعين تقريبًا، ضمن احتفالات رأس السنة، ويُشاركه البطولة كل من كارمن سليمان ومحمد الشرنوبي وشريف دسوقي وسماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج مجدي الهواري، والمسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي «ليلة من ألف ليلة».