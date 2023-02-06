«الإفتاء» تعلن إصدار دليل للمقبلين على الزواج.. يوزع مع العقد الشرعي

أكد الدكتور حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن هناك جهود لكافة المؤسسات الدينية والدعوية للتصدي لظاهرة العنف الأسري، ويقوم الأزهر من خلال الوعاظ في المعاهد والمدارس ومراكز الشباب والندوات في الجامع الأزهر بتعريف ونشر ثقافة الترابط الاسري ونشر الوعي.

دليل للمقبلين على الزواج

وأعلن ممثل دار الافتاء المصري عن إعداد دار الإفتاء دليلا للمقبلين على الزواج عن الصحة النفسية والمشاكل الأسرية والترابط الأسري يوزع مع العقد الشرعي عند الزواج وقال إن دار الافتاء دائما ما تحث على التوافق وتقديم النصح حول التوافق الأسري والترابط من خلال فتاوى دار الافتاء وهناك انفتاح وتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدراسة والذي يعد «الكتالوج»، للحياة الزوجية والأسرية يتضمن دراسة شاركت فيها جهات عديدة.

وأكد محمد عزت ممثل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن المجلس أصدر الكثير من المؤلفات عن الأمن المجتمعي والترابط الأسري والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات للتصدي للعنف الأسري.

ظاهرة انتشار الألعاب الاليكترونية

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقة الآن، قائلا إن البعض يستغل الظروف للوصول إلى الشارع والتوغل في المجتمع وهناك محاولة للتواصل بالفعل ولكن التصدي مستمر من الدعاة والأئمة كخط دفاع مهم مثل التصدي لظاهرة انتشار الألعاب الإليكترونية الخطرة حيث يتطرق الأئمة ورجال الدين في المسجد والكنيسة لتلك الظواهر الجديدة والدعوة الدينية سواء في المسجد أو الكنيسة تتصدى للظواهر الخطيرة التي تظهر كل يوم ويتواكب ذلك مع التأهيل الذي يتم للدعاة والتدريب المستمر واستخدام السبل الحديثة والأفكار الجديدة والتكنولوجيا.