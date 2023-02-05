مجلس الشيوخ ينعى وفاة شريف إسماعيل: فقدنا عالما سياسيا مخلصا للوطن

نعى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى ، المغفور له الدكتور شريف إسماعيل، مساعد السيد رئيس الجمهورية ، رئيس وزراء مصر السابق، الذي وافته المنية مساء أمس.

مجلس الشيوخ ينعى شريف إسماعيل

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن الفقيد كان عالما وطنيا مخلصا لبلده وسياسيا بارعا أدى رسالته في جميع المناصب التي تولاها وفي رئاسة الوزارة بجدارة في مرحلة دقيقة من مراحل تاريخ الوطن، فكان مثالا رائعا في القيادة والعطاء وخدمة الوطن، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.