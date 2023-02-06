تشييع جثامين ضحايا «حريق الشرابية» في الشرقية.. 5 من أسرة واحدة

شيع أهالي مدينة الإبراهيمية التابعة لمحافظة الشرقية، ظهر اليوم، جنازة نجار وزوجته وأطفالهما الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم إثر نشوب حريق في شقتهم السكنية بحي الشرابية في القاهرة، فيما نجت إحدى بناته.

وفاة 5 من أسرة واحدة في حريق الشرابية

وجرى تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة في مدينة الإبراهيمية، سط حالة من الحزن خيمت على أفراد الأسرة وأهالي المدينة، الذين أشاروا إلى أن الفقيد الراحل وأسرته كانوا يتصفون بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

تأجيل زيارة صلة الرحم 3 أيام

وقالت مروة السيد، من أقارب الضحايا، لـ «الوطن»: «تلقينا اتصالا هاتفيا من شقيقته، وأخبرتنا بنشوب حريق في منزلهم بحي الشرابية، وتوجه والده ووالدته وعدد من أفراد الأسرة والأهالي إلى حي الشرابية وعندما وصلوا علموا بوفاته هو وزوجته وأطفالهم الـ 3، ولم ينج من الحادث سوى ابنته البالغة 13عاما».

وأشارت إلى أن الراحل وزوجته كانا حريصان على صلة الرحم وزيارتهم بشكل مستمر: «كانوا هيزورونا الجمعة اللي فاتت، وأجلوها ليوم الاثنين، لكن قضاء الله سبق وماتوا في الحريق».