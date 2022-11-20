مأساة أسرة.. وفاة الأم بعد رحيل ابنها بـ3 أيام في الشرقية

على مدى عام ونصف عانى الشاب محمد وحيد 36 عاما محاسب، وشهرته «شادي»، من مرض السرطان، ورغم تدهور حالته الصحية خلال الأشهر الأخيرة إلى أنه كان يخطط عند خروجه من المستشفى لاصطحاب والدته والذهاب إلى السعودية لأداء العمرة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى الإثنين الماضي، ولحقت به والدته بعدها 3 أيام فقط.

كانوا ناويين يعملوا عمرة

وقالت صفاء عبد الغفور، مقيمة في مدينة الزقازيق عمة الشاب الراحل: «وفاة شادي ووالدته كانت فاجعة للأسرة وجميع الأهالي، خاصة أنه لم يفصل بيت حالتي الوفاة سوى 3 أيام فقط، شادي كان متفق مع شقيقه إذا تعافى أن يذهب ووالدته لأداء العمرة».

ردة فعل الأم بعد وفاة ابنها

وتابعت: «طوال ال 3 أيام منذ وفاة شادي بدت والدته صابرة ومحتسبة وكانت تردد ربنا جابهم وربنا اللي أخذهم.. ميغلوش على اللي خالقهم.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.. هياخدوا بإيدي للجنة»، لافتة إلى أن الأم كانت فقدت ابنا آخر يدعى مهند قبل شادي وذلك منذ نحو 15 عاما حيث غرق في الإسكندرية وكان عمره 18 عاما.

وصية الأم قبل وفاتها

وأضافت أن شقيقة زوجها الراحلةكانت توصي بدفنها بجوار ابنها مهند في مقابر الأسرة بالمحلة، وبعد وفاة شادي أوصت خلال العزاء بدفنها بجوار ابنيها الاثنين.

تفاصيل وفاة الأم بعد موت ابنها بـ3 أيام

ولفتت إلى أنه قبل وفاة الأم شعرت بتعب شديد، وقمنا بنقلها إلى إحدى العيادات للكشف عليها ثم عدنا إلى المنزل، وطلبنا من ممرضة أن تعطيها المحاليل، وطلبت أن تخرج من حجرة النوم الي الصالة، وجلست بجواري، ثم نامت على كنبة بجواري، وكنت أبكي فرددت: «متعيطيش يا أم مروة متعيطيش ثم صمتت وعندما نظرت إليها وجدتها فقدت وعيها واعتقدنا أنها غيبوبة سكر، ثم أخبرنا الأطباء أنها توفيت».

واختتمت: «ربنا يرحمهم، و يصبرنا على فراقهم وإنا لله وإنا إليه راجعون، لم يتبق لشقيقي سوى ابن واحد بعد وفاة ابنيه وزوجته، داعية الله عز وجل أن يلهمه الصبر والسلوان».

وكان الشاب شادي يعمل محاسبا في الكويت، وأصيب بالسرطان وتم تشخيصه في البداية بأنه يعاني من القولون، ثم تبين أنه مصاب بالسرطان وأجرى عملية جراحية ولم يتم إزالة الورم بالكامل وعاد إلى مصر من أجل العلاج ثم توفي ولحقت به والدته بعد 3 أيام، حسب شقيقه «جمال وحيد».