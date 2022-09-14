حزن في كفر الشيخ بعد وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي مركز ومدينة سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة 4 أطفال من أُسرة واحدة، بينهم ثلاثة أشقاء ونجل خالتهم، نتيجة حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة علي طريق «سيدي سالم - شابة»، ما أسفر عن مصرع الأطفال وإصابة 5 آخرين من أفراد أُسرتهم.

وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء للأطفال الأربعة يوسف محمد يوسف حمدين، وعُمره عامان، وشقيقتيه سعاد محمد يوسف حمدين، وعُمرها عامان، ورغد محمد يوسف حمدين، وعُمرها 7 شهور، ونجل خالتهم أحمد تامر عبد المطلب، وعُمره 3 أعوام، داعين الله العلي القدير أن يجعلهم ذخراً لوالديهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان على فراقهم.

«الأُسرة كلها كانت في فرح ناس قرايبهم وفجأة الفرح انقلب حزن وبكاء وجنازات دون سابق إنذار»، بهذه الكلمات بدأ محمد علاء، أحد أقارب المتوفين، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف «علاء»، «بعد ما خلصوا الفرح كانوا راجعين بيوتهم في قرية الورق، بمركز سيدي سالم، وفجأة انقلبت السيارة الملاكي إللي كانوا راكبينها في الترعة، وفي لحظة اتبدلت الأحوال، وراح من الأسرة 3 أخوات وابن خالتهم، وكلهم أطفال في عُمر الزهور، وأبوهم وأمهم وجدهم وجدتهم في المستشفى لأن حالتهم مش مستقرة وربنا ينجيهم يا رب».

وتابع «علاء»، «البلد كلها زعلانة على الأطفال والناس شاركت في الجنازات، وكانت جنازات كبيرة للأطفال الأربعة، ويا ريت الناس كلها تدعيلهم وتدعي لقرايبهم ربنا يقومهم بالسلامة ويصبرهم».

كان حادث قد وقع في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على طريق «سيدي سالم - شابة»، بمحافظة كفر الشيخ، ما أسفر عن مصرع 4 أطفال بينهم 3 أشقاء، بينما أُصيب 6 آخرين بينهم الأب والأم ووالدها ووالدتها، بإصابات مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى سيدي سالم المركزي.