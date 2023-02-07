نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2023 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد بالأمس، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بنسبة نجاح 81%، عقب انتهاء أعمال التصحيح والرصد والكنترول بالمحافظة ليتاح للطلاب بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2023 الترم الأول على موقع المحافظة وموقع مديرية التربية والتعليم.

عقب انتظار للنتيجة استمر لأكثر من 10 أيام حيث أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 25 يناير الماضي بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

طريقة معرفة النتيجة

يمكن للطلاب معرفة درجاتهم بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج 2023 الترم الاول وفقا لإدارتهم التعليمة، حيث تم تقسيم النتائج إلى إدارة وسط سوهاج وتضم إدارات سوهاج والمراغة وأخميم وساقلتة، بينما تضم إدارة جنوب سوهاج إدارات البلينا وجرجا والمنشاة ودار السلام التعليمية، فيما تضم إدارة شمال سوهاج إدارات طهطا وطما وجهينة التعليمية وفقا لحديث الدكتور ياسر محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

وأضاف وكيل تعليم سوهاج أنه بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج 2023 الترم الأول يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الفصل الدراسي الأول بمحافظة سوهاج عبر الروابط التالية..

وسط سوهاج

جنوب سوهاج

شمال سوهاج

وأوضح أنه سيتم توزيع نتيجة الشهادة الإعدادية على الإدارات التعليمية والمدارس خلال ساعات قليلة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

ووضح وكيل تعليم سوهاج أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادى بمحافظة سوهاج ، معرفة النتيجة الكترونيا بالدخول على الرابط واختيار نتيجة الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية وكتابة الاسم رباعيا ورقم الجلوس ، لتظهر بيانات الطالب كاملة، تضم الايم رباعى والادارة التعليمية ورقم الجلوس واسم المدرسة ونتيجة الطالب .

86 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية

وكان قد تقدم لامتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج 86 الفو266 طالب وطالبة فى 11 ادارة تعليمية بمحافظة سوهاج، مقسمة جنوب ووسط وشمال و بلغت نسبة النجاح العامة بينهم 81%،حيث بلغ عدد الناجحون بالشهادة الاعدادية الحاصلون علي 50% فأكثر 69 الف 599 طالب وطالبة ، وبلغت نسبة نجاح قطاع الشمال 72%، وقطاع وسط 84%، وقطاع جنوب 83% .