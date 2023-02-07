حبس عصابة سرقة البوابات الحديدية في 15 مايو.. السر في «كاميرات المراقبة»

باشرت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، التحقيقات حول واقعة ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين، تخصص في سرقة الأبواب الحديدية من المنازل بأسلوب الفك، بدائرة قسم 15 مايو وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، وأمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

كاميرات المراقبة رصدت الواقعة

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم 15 مايو باكتشافه سرقة البوابة الحديدية الخاصة بالعقار محل سكنه، وبتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، تم التوصل للمتهمين المرتكبين الواقعة حال استقلالهما دراجة نارية «تروسيكل بدون لوحات» ملك وقيادة أحدهما.

أسلوب «الفك» حيلة المتهمين للسرقة

وأضحت التحقيقات، أن اعترافات المتهمين كشفت تفاصيل الواقعة، بأسلوب «الفك» وكوَّنا تشكيلا عصابيًَا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة البوابات الحديدية بدائرة القسم بذات الأسلوب بارتكاب 4 حوادث سرقة أخرى، وتم بإرشادهما ضبط كل البوابات الحديدية المستولى عليها بمسكن أحدهما.

العقوبة المتوقعة

أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، فالحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.