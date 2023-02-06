القبض على «عصابة سرقة أغطية البالوعات» من الطريق العام في بدر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم، وذلك حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهم محمل عليها غطاء بلوعة بدائرة القسم.بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من دائرة القسم بأسلوب "الخلع".

سرقة بالوعة

وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البالوعات من الطريق العام بأسلوب "الخلع" وأقروا بإرتكاب واقعة سرقة بالوعة من ذات المنطقة بذات الأسلوب ، والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهم”سىء النية" (تاجر خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه.. بمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.