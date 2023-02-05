ضبط عصابة تخصصت في سرقة البوابات الحديدية من العقارات بالشرابية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة البوابة الحديدية الخاصة بالعقار محل سكنه.

تفاصيل الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية ) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات" ملك وقيادة أحدهما ، والمستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" ، كما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البوابات الحديدية بدائرة القسم بذات الأسلوب ، وإعترفا بإرتكاب عدد (4) حوادث سرقة أخرى ، وتم بإرشادهما ضبط كافة البوابات الحديدية المستولى عليها بمسكن أحدهما .وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهما بالسرقة .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.