تأجيل محاكمة عامل ديلفري متهم بقتل مدير نادي في الشيخ زايد إلى 1 أبريل

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عوض الله، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة عامل ديلفري متهم بقتل مدير نادي في الشيخ زايد، لجلسة 1 أبريل المقبل، لورود تقرير الطب النفسي للمتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.

أمر إحالة المتهم بقتل مدير نادي في الشيخ زايد

وذكر أمر إحالة المتهم فى القضية المقيدة برقم 107 لسنة 2017، على السادس من أكتوبر، أنه في 2 / 2 / 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد محافظة الجيزة، قتل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، حيث بث الشيطان في نفسه فكرة الخلاص منه والاستيلاء على ماله، فاستجلب أداة، وانهال بها على رأسه فأحدث إصابته، ثم استل سكينا ، وسدد إليه طعنات متعددة، تجاه مواضع قاتلة، قاصدا من ذلك قتله، ولم يكف عن التعدي إلا حين أيقن وفاته.

أضاف أمر الإحالة، أنه ارتبطت بتلك الجناية جنحة سرقة ارتكبها المتهم: هي أنه وفي ذات الزمان والمكان وعقب إتيانه لأفعاله محل الاتهام السابق، سرق المبالغ النقدية والمنقولات المبينين بالأوراق، والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك ليلأ من داخل مسكنه، ولاذ بالفرار.