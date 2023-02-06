اليوم.. محاكمة 18 متهما من جنسيات مختلفة في قضية «جلب المواد المخدرة»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم، محاكمة 18 متهما من جنسيات مختلفة، برئاسة المستشار سرور أحمد سرور، وذلك لجلبهم مواد مخدرة من الخارج بغرض تهريبها للداخل وترويجها في البلاد.

أمر الإحالة

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين لـ محكمة الجنايات، أنهم في يونيو 2021، كونوا تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة من خارج البلاد والإتجار بها في داخل البلاد، كما وأضاف أمر الإحالة بأن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهر مخدر «هيروين، وحشيش، وميتفاثمين، والميتنانفيتامين»، في غير الأحوال المصرح بها بشكل قانوني.

وأضاف أمر الإحالة، أنَّهم أحرزوا سلاح ناري «بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش»، وحيازتهم لذخائر تستعمل بالأسلحة محل الاتهام السابق دون ترخيص من الجهات المختصة.