أسرة شيماء جمال أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة بملابس سوداء و«بانر»

وصلت منذ قليل، أسرة شيماء جمال، أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة، وهم يرتدون ملابس سوداء، إذ ينتظرون خارج «الكردون الأمني» في انتظار الموافقة لدخولهم قاعة المحكمة، ورفعت والدة المجني عليها علامة النصر بيديها الاثنين، وتصرخ دون توقف «عاوزين إعدامهم النهاردة عشان نارنا تبرد، الاتنين خدوا بنتي وموتوها وقطعوها ورموا عليها مية نار، حسبنا الله ونعم الوكيل».

أسرة شيماء جمال يحملون بانر عليه صورتها

وقفت والدة شيماء جمال، حاملة بانر عليه صورة نجلتها، ومكتوب عليه جملة "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"، وعدد من أسرتها مطالبين بالقصاص من المتهمين وإعدامهما «عاوزين إعدامهم.. السفاحين قتلوا بنتنا، ومن جانبها قالت خالة شيماء وهي تجلس على كرسي بلاستيك، وتردد "زي ما اتعمل في بنتنا يتعمل في بناتهم، حرقوا قلبنا عليها السفاح اللي قتل بنتنا".

وبعد لحظات، رفعت والدة شيماء جمال يديها إلى السماء قائلة: «قولوا ورايا كلكم آمين، يا رب ياخدوا الاتنين إعدام النهاردة»ن وردد جميع أفراد الأسرة ورائها «آمين.. آمين».

تواجد أمني مكثف

وكل هذا كان وسط تشديدات أمنية مكثفة، من جانب أجهزة الأمن بمحيط محكمة جنايات جنوب الجيزة، تمت قبل انطلاق ثاني جلسات المحاكمة، وما زالت الأسرة تنتظر خارج المحكمة خارج الكردون الأمني الذي فرضته أجهزة الأمن، للموافقة بدخولهم.

مساومة على التنازل عن القضية

وصرحت والدة المجني عليها شيماء جمال، أنَّها كانت تلقت اتصالًا هاتفيا قبل بدء الجلسة في تمام الساعة 1 صباحًا من شخص مجهول وطلب منها التنازل عن القضية، وذلك مقابل 10 ملايين جنيه، وردت عليه بكلمات قاسية «فلوس البنك المركزي كله مش هتعوضني وجود بنتي»، وعندما سمع ردها أغلق الهاتف في وجهها على الفور.