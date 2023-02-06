نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج 2023.. ظهرت الآن

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج 2023 للفصل الدراسي الأول منذ قليل، التي جاءت نسبة النجاح بواقع 81% على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج 2023

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ 86 ألفا و219 طالبا وطالبة، حضر منهم 85 ألفا و676 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين علة 50% فأكثر 69 ألفا و599 طالبا وطالبة بنسبة نجاج 81%، مشيرا إلى أن قطاع الشمال حصل على نسبة 72%، وقطاع وسط 84%، وقطاع جنوب 83%، بنسبة عامة 81%.

وكانت نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج 2023 من أكثر ما يشغل الطلاب وأسرهم خاصة أن هناك العديد من المحافظات قامت بإعلان النتيجة.

وتنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج 2023 برقم الجلوس في المحافظة، وطريقة الحصول عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج 2023

وقال ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة سوهاج لـ«الوطن» عن نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج 2023 إنّنا نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لطلاب المتفوقين

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج بالاسم

وتتيح «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس من هـنا.

وجاء توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية، كالتالي:

- 40 درجة لمادة اللغة العربية.

- 20 درجة لمادة العلوم.

- 30 درجة لمادة الرياضيات.

- 30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية.

- 30 درجة لمادة الرياضيات.

- 20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية.

وتوجد مواد لا تضاف للمجموع، وهي:

- التربية الدينية 20 درجة.

- 10 درجات الحاسب الآلي.

- 10 درجات للتربية الفنية.