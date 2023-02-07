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محاكمة 12 متهما بينهم أجنبي في أكبر قضية تهريب آثار مصرية.. بعد قليل

كتب:

إسراء عبد العزيز
08:18 ص | الثلاثاء 07 فبراير 2023
محكمة- صورة تعبيرية

محكمة- صورة تعبيرية

تنظر اليوم بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 12 متهما، بينهم أجنبي، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تهريب الآثار المصرية، بعدما تم ضبط أحد المتهمين وبحوزته 586 قطعة أثرية داخل مطار «جون كينيدي» في الولايات المتحدة.

النيابة العامة تواجه المتهمين

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين في أمر الإحالة، تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تهريب الآثار المصرية خارج البلاد، وكانت النيابة أمرت في أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعد ضبط أحدهم في محاولة تهريب 586 قطعة آثار.

التحقيقات مع المتهمين

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول «أجنبي»، تم ضبطه خلال شهر فبراير الماضي بأحد المطارات في الولايات المتحدة، وعثر بحوزته على 360 قطعة أثرية، في محاولة منه لتهريبهم في حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين السابقين.

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