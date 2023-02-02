النيابة تتابع حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية وتستعلم عن حالة المصابين

أمرت نيابة المطرية، بالاستعلام عن حالة المصابين في حريق مستشفى النور المحمدي بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، الذي نتج عنه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 32 آخرين، بحسب بيان وزارة الصحة التي أعلنته أمس، تمهيدًا لسماع أقوالهم، وصرحت بدفن الجثامين المتوفين الثلاثة، بعد أن أظهر الكشف الطبي المبدئي إصابتهم بحروق من الدرجة الثالثة، وتشييع جثمانهم اليوم بعد صلاة الظهر من التجمع الخامس الحي الرابع.

حريق مستشفى النور المحمدي.. ماس كهربائي أشعل النيران

وفقًا للمعاينة التي أجرتها النيابة بعد السيطرة على الحريق من رجال الحماية المدنية، التي أخمدت حريق مستشفى النور المحمدي، وتم عملية التبريد تحسبًا لاندلاع النيران مرة أخرى، تبين أن نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، أدى إلى امتداده في جوانب المكان، وانتهى الفحص المبدئي لمعاينة النيابة العامة، إلى أن الحريق بدأ داخل وحدة الأشعة المقطعية بالدور الأرضي، وامتد لباقي الطابق بالمستشفى، واستمعت لطاقم التمريض وفريق الأمن وشهود العيان، الذين كانوا موجودين لحظة اندلاع الحريق، لكشف ملابسات الحريق من بداية تصاعد الأدخنة إلى أن تم السيطرة عليه.

أسماء المتوفيين في حريق مستشفى النور المحمدي

ونقل جثامين الضحايا المتوفين في الحريق إلى ثلاجة المستشفى للتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم الأعلان عنهم، وهم الأطباء «أحمد ماهر عبد الفتاح»، وشقيقه «أيمن»، و«شيماء حسين حسني»، بينما جرى نقل 14 مصابًا إلى مستشفى الزيتون التخصصي، و11 مصابًا لمستشفى المطرية، ومصابين اثنين إلى مستشفى عين شمس، ومصاب إلى مستشفى سيد جلال الجامعي، وتراوحت إصاباتهم بين حروق وكسور واختناقات وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة.