اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية 2023 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح 87,22% وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمتابعة بإشراف المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ومحمد رمضان وكيل المديرية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية 2023 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

وحرصا من «الوطن» على تقديم الخدمات للطلاب والطالبات أتاحت إمكانية معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية 2023 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه من المقرر، تخصيص رابط إلكتروني لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية 2023 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وإعلان نسبة النجاح والحضور،اليوم.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالشرقية 2023 الترم الأول

وأوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألفا و982 طالبا وطالبة، أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة مقسمين إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل، و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357، و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين لافتا الى أن الامتحانات جرت في أجواء اتسمت بالهدوء ولم يحدث أي شيء يعكر صفو الامتحانات.

خطوات الحصول على النتيجة

وأضاف أن أعمال التصحيح والمراجعة جرت بشكل دقيق كما تم تشديد الرقابة على الكنترول، ومن المقرر إعلان النتيجة مباشرة فور اعتمادها ويمكن الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

الضغط على أيقونة الدخول إلى موقع النتيجة

كتابة رقم الجلوس

ظهور الاسم والدرجات كاملة في مختلف المواد الدراسية