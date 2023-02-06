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السيسي يعزي سوريا وتركيا في ضحايا الزلزال: مصر مستعدة لتقديم المساعدات

كتب:

نرمين عفيفي
02:40 م | الإثنين 06 فبراير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التعازي لشعبي سوريا وتركيا وأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين صباح اليوم، مشددا على تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي واستعداد مصر لتقديم المساعدة لموجهة آثار تلك الزلزال.

السيسي يتمنى الشفاء للمصابين في الزلزال

وتمنى الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الكرواتي، المنعقد بقصر الاتحادية، للمصابين الشفاء العاجل.

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بقلم نرمين عفيفي