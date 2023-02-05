مشيرة خطاب: الرؤية الحقوقية للرئيس السيسي ترفع سقف توقعات المواطن

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضع مصر على أعتاب فرصة تاريخية هي الأولى من نوعها في التاريخ المصري، إذ أنها تضع مصر في مصاف الدول الديمقراطية.

جاء ذلك في كلمة السفيرة مشيرة خطاب أمام منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان بجنوب الصعيد، تحت شعار «معا نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» بمحافظة أسوان، الذي عقد في إطار التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومجلس الشباب المصري.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، خلال كلمتها، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد وثيقة رصينة جاءت على عدد من المحاور المهمة التي لم تخلو أي منها من الإشارة إلى المجتمع المدني لما يلعبه من دور مهم وفعال في خدمة التنمية الشاملة.

وقالت إن الرؤية الحقوقية للرئيس السيسي ترفع من سقف التوقعات لدى المواطن المصري.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الدولة لديها إيمان راسخ بقدرات وإمكانيات الشباب وقدرته على اقتحام الصعاب والتعامل السريع مع التطور التكنولوجي السريع.

وجاء في كلمة محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما تم من إنجازات في مسارات تنفيذ الاستراتيجية خطوات جادة وفعالة تثبت صدق النوايا في العمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.

تأكيد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

كما أشارت وفاء بنيامين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصطلح حقوق الإنسان ليس بالمفهوم الجديد؛ إذ أن الإنسانية سعت طويلا إلى تأكيد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أن البشر يولدون أحرارا وبجانب ذلك صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.