الكاتب الصحفي أشرف العشري: العلاقات المصرية السعودية شهدت طفرة في عهد السيسي

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن العلاقات المصريات المصرية السعودية متعمقة، وبينهما تاريخ مشترك يقارب التسعين عاما منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الأول الملك عبد العزيز عام 1932، مضيفًا أن العلاقات المصرية السعودية شهدت طفرة كبيرة باعتبارها العلاقات الأسمى و النموذج الفريد في مسيرة العلاقات العربية المصرية، وربما حتى في إقليم الشرق الأوسط.

حالة من الزخم والتعاطي الإيجابي بين البلدين

وأضاف «العشري» خلال لقاء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حالة من الزخم والتعاطي الإيجابي بين البلدين على مدار تاريخ طول شهد المزيد من التعاون منذ ثورة 2013، فمنذ ذلك الوقت شاهدنا حالة فريدة في مسار العلاقات المصرية السعودية وحجم التنسيق والتشاور الدائم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتابع العشري، أن العلاقات المصرية السعودية تلعب دوراُ كبيراً للتغير في كثير من معادلات المنطقة طوال السنوات التسعة الماضية باحتراف من قيادة البلدين، لافتًا أن العلاقات المصرية السعودية يشهد لها بالكفاءة، وربما تكون القاطرة للعالم العربي و الشرق الأوسط لصياغة مشهد ربما يكون استثنائي في مسار العلاقات بين الدول العربية و بعضها البعض و بين دول الإقليم.

التطابق في المواقف بين مصر والسعودية

وأكد أن العلاقات المصرية السعودية واجهت الكثير من التحديات وأيضًا حالة من توفير استحقاقات النجاح لتحديات عسيرة تواجها دول الإقليم العربي طوال العشر سنوات بما يعرف بثورات الربيع العربي، موضحًا أنّ هناك درجة من التطابق في المواقف بين مصر والسعودية على وتيرة أنه لابد من الحفاظ على أمن واستقرار العالم العربي وتوفير استحقاقات الدعم الكامل للأمن القومي العربي.

وأشار إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجريات الأمور أرسل مجموعة من الإشارات الإيجابية التي تمثل السمات الأساسية للسياسة المصرية الخارجية فيما يتعلق بالأمن القومي الإقليمي للعالم العربي.