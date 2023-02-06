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الرئيس السيسي يهنئ كرواتيا على انضمامها مؤخرا لمنطقتي «الشنجن» و«اليورو»

كتب:

نرمين عفيفي
02:42 م | الإثنين 06 فبراير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، خلال زيارته لمصر، قائلًا «أرحب بالرئيس الكرواتي خلال زيارته الأولى لمصر والتي ستسهم في الارتقاء بآفاق العلاقات لمستوى أرحب وأكثر تميزًا، آخذا بالاعتبار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، والتي شهدت تاريخيًا استضافة مصر حوالي 30 ألفًا من اللاجئين الكرواتيين بمخيم الشط خلال الحرب العالمية الثانية».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الكرواتي، المنعقد بقصر الاتحادية، «يطيب لي أن أتوجه بالتهنئة لكرواتيا على انضمامها مؤخرًا لمنطقني الشنجن واليورو، في الأول من يناير عام 2023، الأمر الذي يأتي تتويجًا لمسيرة كرواتيا ونجاحاتها على صعيد الاندماج داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي».

 

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بقلم نرمين عفيفي