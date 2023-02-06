الرئيس السيسي: مواقف كرواتيا السياسية داعمة لقضايا مصر المحورية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ المباحثات المصرية الكرواتية قد شهدت الإعراب عن التقدير للجانب الكرواتي في ضوء مواقفه السياسية الداعمة لقضايا محورية لمصر، ويأتي في مقدمتها ملف سد إثيوبيا، فضلًا عن عن الإشادة بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر بالمحافل الدولية، خصوصًا داخل الاتحاد الأوروبي، هذا بجانب التوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، المنعقد بقصر الاتحادية، «أكّدنا كذلك خلال المباحثات على أهمية العمل على النهوض بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يتناسب حاليًا مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين والتي نتطلع لتطويرها بعد أن أصبحت كرواتيا أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن معه المساهمة بزيادة حجم التبادل التجاري من جانب وتعزيز أمن الطاقة بمنطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر».

وتابع السيسي، أنَّه قد تمّ التنويه إلى التقدم الذي أحرزته مصر بمجال الطاقة وإنتاجها سواء من خلال اكتشافات الغاز بمنطقة شرق المتوسط وإنشاء منظمة غاز شرق المتوسط ومقرها مصر، وسعي مصر لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية ونشاط مصر بمجال طاقة الرياح، كما تمّ بحث سبل التعاون بين البلدين بمجال الطاقة وتشجيع الشركات الكرواتية على العمل والاستثمار بمصر بهذا المجال، وتمّ عرض جهود الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية وتكمت دعوة الجانب الكرواتي لإنشاء مناطق صناعية بمصر.

واستكمل السيسي، أنَّه تمّ تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد كمن القضايا الإقليمية والدولية مع التركيز على الأزمات الراهنة، وملف الهجرة غير الشرعية وجهود مصر للقضاء عليها.