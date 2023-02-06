«البحوث الفلكية» ترصد 5 هزات أرضية على مسافة 118 كيلومترا من شرم الشيخ ونويبع

كشف الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت قبل قليل 5 هزات متكررة بمنطقة البحر الأحمر، بقوة تتراوح بين 1.5 درجة على مقياس ريختر حتى 2.4، على بعد 118 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ ونويبع، بعمق 4.45 كيلومتر.

وأكد الهادي لـ«الوطن»، أنّ الهزّات غير محسوسة ولا تُشكل أي خطورة، خاصة أنّ منطقة البحر الأحمر من المناطق النشطة بالزلازل، مشيرا إلى أنّ الهزات التي جرى تسجيلها، لم تخلّف أي خسائر مادية في الأرواح أو الممتلكات، ولا علاقة لها بزلزال تركيا وتوابعه.