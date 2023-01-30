ورشة عمل لتمويل البحث العلمي والابتكار بالتعاون مع المفوضية الأوروبية

افتتح الدكتور عبد المجيد بنعمارة، أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتورة ماريا كريستينا روسو، المدير العام للبحوث والابتكار والشراكات الدولية بمفوضية الاتحاد الأوروبي، والدكتور كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، ورشة عمل تكوينية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب المفوضية الأوروبية بالقاهرة، وذلك بمشاركة أساتذة وباحثين من جميع الدول العربية، وتهدف الورشة إلى شرح عناصر برنامج Horizon Europe -هو برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار.

مجالس البحث العلمي فرصة لتنفيذ مشروعات مشتركة

وتضمنت الورشة التركيز بشكل خاص على خطة عمل 2023-2024 بالإضافة إلى تشبيك الباحثين العرب مع المختصين في برنامج Horizon Europe ومعرفة كيفية تقديم المشاريع، في إطار تنفيذ خطة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للأعوام 2023 -2024 والتي اعتمدها مجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في اجتماعات الدورة العادية رقم 44.

أكاديمية البحث العلمي

وأوضح الدكتور عبد المجيد بنعمارة، أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في كلمته أن ورشة العمل تعد بمثابة فرصة استثنائية للمجتمع العلمي والمبتكرين في دول العالم الشريكة للحصول على الفرص التي يقدمها برنامج Horizon Europe، والعمل مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي والعالم في مشروعات ذات فائدة مشتركة للأطراف المشاركة.

وأشار بن عمارة إلى أن ورشة العمل تهدف إلى المساهمة في توثيق التعاون بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول العربية من خلال اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتعتبر هذه الورشة الأولى من نوعها لتخطيط مشاريع الدورات التدريبية المتخصصة لزيادة فعالية ومشاركة الباحثين من الدول العربية، وصانعي القرار بالمؤسسات البحثية العربية، مؤكداً أن برنامج Horizon Europe يستهدف العالم العربي ضمن نطاق جغرافي أوسع يشمل أفريقيا ودول الجوار للاتحاد الأوروبي جنوب المتوسط، حيث تغطي دعوات تقديم المقترحات نطاقاً واسعاً من الموضوعات تشمل الطاقة المتجددة والتراث الثقافي والنقل والغذاء والزراعة وتغير المناخ والهجرة.

برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي

وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة ماريا كريستينا روسو، المدير العام للبحوث والابتكار والشراكات الدولية بمفوضية الاتحاد الأوروبي أن برنامج Horizon Europe الخاص بالاتحاد الأوروبي هو برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار، حيث يعد أكبر برنامج متعدد الجنسيات في هذا المجال، ويمكن للباحثين، والجامعات، والمنظمات البحثية، والشركات، والمنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم المشاركة في أنشطة برنامج العمل والذي ينفذ بشكل أساسي من خلال الدعوة لتقديم مقترحات.

وشاركت مصر في إطار Horizon Europe إلى الآن بما يزيد عن 40 اتفاقية منح تشمل مشروعات تغطي أنشطة البحث التعاوني في عدة مجالات مثل الغذاء والزراعة المستدامة والبيئة وإدارة المياه.

وقال كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إن عام 2023 يوافق مرور 15 عاما على سريان الاتفاقية الأوروبية المصرية للعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن التعاون العلمي هو أحد أهم الدعائم للتعاون المشترك بين الجانبين، منوهاً بأن العلم والتكنولوجيا يمكن أن يقدموا إجابات لأكبر التحديات المجتمعية التي تؤثر فينا جميعاً، مثل الأمن الغذائي، وإدارة موارد المياه، مضيفا أن برنامج Horizon Europe يوفر الإمكانيات لضمان تعاون أكبر في المجالات ذات الاهتمام المتبادل والفائدة المشتركة.