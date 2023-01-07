فريق البلازما بسوهاج بعد التكريم: نفتخر بوجودنا في دولة تقدر البحث العلمي

عرض فريق مشروع البلازما الحالة الرابعة للمادة تقنية صديقة للبيئة مشروعهم خلال فعاليات الزيارة الرئاسية لمحافظة سوهاج، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاعة قناة السويس بجامعة سوهاج الجديدة، وتقوم فكرة المشروع للتغلب على تحديات الصناعات المتقدمة بالأدوية والزراعة وغيرها مثل تعقيم وتحلية المياه، وفقا لحديث أيمن أحمد صابر، أحد أعضاء الفريق، والذى قدم الفكرة باللقاء الرئاسى، لـ«الوطن» موضحا أن المشروع يهدف إلى مواجهة هذه التحديات وتصميم أجهزة بتكلفة أقل بكثير من مثيلاتها المستوردة من الخارج.

أعضاء فريق تقنية البلازما

وأضاف صابر أن فريق المشروع يتكون من 4 أشخاص رئيسيين هم فايز محمود الحصري مدير معمل تطبيقات البلازما بكلية العلوم جامعة سوهاج ومحمد خلف عبد المجيد فواز باحث بمعمل تطبيقات البلازما وأيمن أحمد صابر باحث بمعمل تطبيقات البلازما وإسراء حفظي مرسي باحث بمعمل تطبيقات البلازما.

التجارب العلمية وتصنيع أجهزة طبية

وأفاد «صابر» بأنه تم عمل العديد من التجارب المعملية على تحسين خصائص المواد وإمكانية استخدامها في الصناعات المتقدمة، وأكثر المشكلات التي واجهتهم بالتجارب مشكلة جروح مرضى السكرى في المجال الطبي، حتى توصلوا لتصميم جهاز يساعد على سرعة التئام هذه الجروح، فضلا عن تصميم جهاز يعمل على تعقيم الأيدي بكفاءة عالية جدا، أثناء جائحة كورونا، بتكلفة تصنيع وصيانة، أقل كثيرا من مثيلاتها وأسهل بالاستخدام.

استخدامات البلازما بالزراعة وبالمجال الصناعي

ويوضح عضو الفريق قائلا: استطعنا إدخال البلازما في معالجة البذور قبل زراعتها للمساعدة على زيادة الإنتاج خاصة بمحاصيل القمح والذرة وخلافه، فضلا عن استخدام البلازما في تنقية ومعالجة ملوحة المياه بتكلفة أقل مما يسمح باستخدام المياه في زيادة الإنتاج الزراعي وعلاج بعض أمراض التربة.

سعادة وفخر فريق مشروع البلازما

وكشف «صابر» أنه والفريق كانوا بأقصى درجات سعادتهم عن إبلاغهم باختيارهم لعرض المشروع أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فقال «شعرنا بالسعادة لأنها كانت فرصة كبيرة إن أفكارنا تظهر وتطبق على أرض الواقع وأثناء الزيارة والعرض شعرنا بالفخر والاعتزاز أننا في دولة بتقدر البحث العلمي وإسهاماته في خدمة المجتمع وطبعا سعدنا جدا بدعم فخامة الرئيس لينا».