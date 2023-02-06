رئيس كرواتيا: استقرار مصر مهم للاتحاد الأوروبي.. ونريد فتح علاقات للتعاون المشترك

قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، إنَّه يعتز باستقرار الدولة المصرية كونها دولة تهم كرواتيا للغاية وكذلك الاتحاد الأوروبي، متابعًا «نمتلك علاقة جيدة مع الدول العربية وكذلك إسرائيل، أنا لا أريد تقييم العلاقات أنا أريد فتح علاقات للتعاون المشترك».

الرئيس الكرواتي يدعو السيسي لزيارة بلاده

وأضاف «ميلانوفيتش»، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: «مرة ثانية، أدعوا الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارتنا في أقرب وقت، وأن يكون ضيفًا لي وسيكون شرف عظيم لي، كونكم وضعتم معايير عالية في الاستقبال».