أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم.. الموز بـ12.5 جنيه

استقرت الأصناف المختلفة من الفاكهة، اليوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير في الأسواق المحلية، إذ يتابع المواطنون الأسعار بصفة دائمة لمعرفة الاحتياجات اليومية التي تلزمهم في منازلهم.

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم، وفق جولة أجرتها «الوطن» داخل سوق حدائق القبة اليوم الثلاثاء، كما يلي:

أسعار الفاكهة اليوم في السوق المحلية

وسجلت أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم، كما يلي:

- سجل سعر الموز البلدي اليوم نحو 12.50 جنيه.

- برتقال 7 جنيهات.

- برتقال بسرة 7.80 جنيه.

- تفاح أصفر مستورد 61.95 جنيه.

- تفاح أخضر مستورد بسعر 53.95 جنيه.

- تفاح أحمر بسعر 48.95 جنيه.

- تفاح أحمر صغير 44.95 جنيه.

- كيوي 34.95 جنيه.

- جوافة 31.95 جنيه.

- سجل سعر الكنتالوب اليوم نحو 15.95 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ونشر الموقع الرسمي لسوق العبور أسعار الفاكهة اليوم:

- يتراوح البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال أبو سُرة بين 4 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر الخوخ المستورد بين 15 و20 جنيهًا.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 4 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر العنب المستورد الأصفر بين 25 و35 جنيهًا.

- عنب مستورد أسود يتراوح سعره بين 30 إلى 50 جنيهًا.

- التفاح الأمريكي بين 18 و30 جنيهًا.

- بلح رملي بين 4 و8 جنيهات.

- بلح سيوي بين 25 و30 جنيهًا.

- بلح ثلاجة بين 4 و8 جنيهات.

- التين البرشومي بين 7 و15 جنيهًا.

- الجوافة سجلت بين 4 و9 جنيهات.

- الرمان بين 8 و14 جنيهًا.

- كنتالوب بين 4 و10 جنيهات

- مانجو كيت بين 40 و70 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكمثرى المستورد بين 30 و60 جنيهًا.

- الأناناس جاء بسعر 42 جنيهًا.

- قشطة بلدي بين 10 و40 جنيهًا.

- يتراوح سعر قشطة عبد الرازق بين 20 و70 جنيهًا.

- يتراوح سعر التين البرشومي بين 7 و15 جنيهًا.

- تفاح جولدن بين 18 و30 جنيهًا.

- تفاح سوري يتراوح سعره بين 25 و31 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكاكا بين 10 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر البرقوق المستورد بين 20 و30 جنيهًا.