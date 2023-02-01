أسعار الفاكهة اليوم في أسواق الجملة والتجزئة.. البرتقال بـ3 جنيهات

نشر الموقع الرسمي لسوق العبور، أبرز أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء، كما أجرت «الوطن»، جولة في سوق حدائق القبة لمعرفة أسعار الأنواع المختلفة.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، كما يلي

يتراوح سعر الخوخ المستورد بين 15 إلى 20 جنيها.

يتراوح البرتقال البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات.

يتراوح سعر البرتقال السكري بين 4 إلى 5 جنيهات.

يتراوح سعر الكاكا بين 10 إلى 20 جنيها.

نارنج ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

يوسفي يتروح سعره بين 4 إلى 10 جنيهات.

الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

عنب مستورد أصفر يتراوح بين 25 إلى 35 جنيها.

عنب مستورد أسود يتراوح سعره بين 30 إلى 50 جنيها.

التفاح الأمريكي بين 18 إلى 30 جنيها.

بلح رملي بين 4 و8 جنيهات.

بلح سيوي بين 25 إلى 30 جنيها.

بلح ثلاجة بين 4 إلى 8 جنيهات.

التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.

الجوافة سجلت بين 4 إلى 9 جنيهات.

الرمان بين 8 إلى 14 جنيهات.

كنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات

مانجو كيت بين 40 إلى 70 جنيها.

برقوق مستورد تراوح سعره بين 20 إلى 30 جنيها.

يتراوح سعر الكمثرى المستورد بين 30 إلى 60 جنيها.

الأناناس جاء بسعر 42 جنيها.

قشطة بلدي بين 10 إلى 40 جنيها.

يتراوح سعر قشطة عبد الرازق بين 20 إلى 70 جنيهاً.

يتراوح سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.

تفاح جولدن بين 18 إلى 30 جنيها.

تفاح سوري يتراوح سعره بين 25 إلى 31 جنيهاً.

يتراوح سعر البرتقال أبو سُرة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في السوق المحلية

وفي أسواق التجزئة جاءت أسعار الفاكهة اليوم كما يلي.

أناناس ذهبي سجل نحو 69.95 جنيه.

بطيخ الكيلو 11.95 جنيه.

كنتالوب 15.95 جنيه.

موز بلدي بسعر 16.95 جنيه.

موز مستورد 74.95 جنيه.

برتقال عصير 5.95 جنيه.

برتقال بسرة 7.80 جنيه.

تفاح أصفر مستورد 61.95 جنيه.

تفاح أخضر مستورد بسعر 53.95 جنيه.

تفاح أحمر بسعر 48.95 جنيه.

تفاح أحمر صغير 44.95 جنيه.

كيوي 34.95 جنيه.

جوافة 31.95 جنيه.

أفوكادو 115.65جنيه.