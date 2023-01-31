أسعار الفاكهة اليوم في أسواق الجملة والتجزئة.. البرتقال بـ3 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم، استقرارا بسوق العبور وفق ما كشف عنه الموقع الإلكتروني الرسمي، وكذلك بأسواق التجزئة، إذ تعُد محل اهتمام العديد من المواطنين كونها من العناصر الغذائية الهامة التي تحتوي على البروتينات لجسم الإنسان.

وتسعى بوابة «الوطن» على مدار الساعة لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، حتى يتمكنوا من إجراء الخدمة بسهولة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة اليوم، الثلاثاء 31 يناير 2023.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، كالتالي:

الكاكا تراوح سعرها بين 10 إلى 20 جنيها.

الخوخ المستورد يتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

البرتقال البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات.

برتقال سكري يتراوح سعره بين 4 إلى 5 جنيهات.

برتقال أبو سُرة بين 4 و7 جنيهات.

نارنج ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

يوسفي يتروح سعره بين 4 إلى 10 جنيهات.

الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

عنب مستورد اصفر يتراوح بين 25 إلى 35 جنيها.

عنب مستورد أسود يتراوح سعره بين 30 إلى 50 جنيها.

التفاح الأمريكي بين 18 إلى 30 جنيها.

بلح رملي بين 4 و8 جنيهات.

بلح سيوي بين 25 إلى 30 جنيها.

بلح ثلاجة بين 4 إلى 8 جنيهات.

التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.

الجوافة سجلت بين 4 إلى 9 جنيهات.

الرمان بين 8 إلى 14 جنيهات.

كنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات

مانجو كيت بين 40 إلى 70 جنيها.

برقوق مستورد بسعر يتراوح سعره بين 20 إلى 30 جنيها.

كمثرى مستورد يتراوح سعره بين 30 إلى 60 جنيها.

الأناناس بسعر 42 جنيها.

قشطة بلدي بين 10 إلى 40 جنيها.

قشطة عبد الرازق يتراوح سعرها بين 20 إلى 70 جنيهاً.

تين برشومي بين 7 إلى 15 جنيها.

تفاح جولدن يتراوح سعره بين 18 إلى 30 جنيها.

تفاح سوري يتراوح سعره بين 25 إلى 31 جنيهاً.

أسعار الفاكهة اليوم في السوق المحلية

وفي أسواق التجزئة جاءت كما يلي.

بطيخ الكيلو 11.95 جنيه.

كنتالوب 15.95 جنيه.

موز بلدي بسعر 16.95 جنيه.

موز مستورد 74.95 جنيه.

برتقال عصير 5.95 جنيه.

برتقال بسرة 7.80 جنيه.

تفاح أصفر مستورد 61.95 جنيه.

تفاح أخضر مستورد بسعر 53.95 جنيه.

تفاح أحمر بسعر 48.95 جنيه.

تفاح أحمر صغير 44.95 جنيه.

كيوي 34.95 جنيه.

جوافة 31.95 جنيه.

أناناس ذهبي 69.95 جنيه.

أفوكادو 115.65جنيه.