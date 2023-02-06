الفنان محمود حميدة يفتتح معرضين على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما

افتتح الفنان محمود حميدة، وسيد رجب، وصبري فواز، والسيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية، والوفد السنغالي فعاليات معرضين للصور.

أفتتاح معرض السينما المصرية

كان المعرض الأول خاص بمدينة إسنا، أما المعرض الثاني فكان خاص بأفيشات السينما الأفريقية، والذي تضمن عددا من الأفيشات الخاصة بالمكرمين في المهرجان من بينهم الفنان محمد رمضان والفنانة هالة صدقي وعدد من افيشات السينما السنغالية التي تعد ضيف شرف المهرجان.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كان قد كرم عدد من النجوم في حفل الافتتاح من بينهم المخرج السنغالي منصور، صورا والمنتج الموزمبيقي بيدرو بيمبا.

فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بينما تتواصل اليوم فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث سيعرض اليوم عددا كبيرا من الأفلام الإفريقية المشاركة في المهرجان بالإضافة لعدد من الندوات الفنية المهمة، حيث سيقام من الساعة 7:30 إلى 8: لقاء مع المخرج سليمان سيسيه عقب عرض فيلم عنه

ويتولى الفنان محمود حميدة، الرئاسة الشرفية للمهرجان، وتضم اللجنة العليا له عدد من الفنانين، بينهم إلهام شاهين، وصبري فواز، كما تضم لجنة تحكيم المهرجان: لقاء الخميسي، بشرى، كريم قاسم.