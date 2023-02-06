فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الأقصر للسينما.. الاحتفاء بصلاح منصور

تتواصل اليوم فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، حيث سيعرض اليوم عدد كبير من الأفلام الإفريقية المشاركة في المهرجان بالإضافة لعدد من الندوات الفنية الهامة.

ترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز ندوات المهرجان:

تكريم خاص لـ بيدرو بيمنتا والمخرج السنغالي منصور صورا

من الساعة 10 إلى 11:30 مؤتمر صحفي للفنان الموزمبيقي بيدرو بيمنتا والمخرج السنغالي منصور صورا.

من الساعة 11:30 إلى 12:30 الاحتفاء بمئوية صلاح منصور وحفل توقيع كتاب عن صلاح منصور للناقدة ناهد صلاح.

من الساعة 6 إلى 6:30: افتتاح معرض السينما المصرية + السينما السنغالية

عرض كتاب خاصة لمئوية الفنان صلاح منصور

من الساعة 7:30 إلى 8 : لقاء مع المخرج سليمان سيسيه عقب عرض فيلم عنه

ويتولى الفنان محمود حميدة، الرئاسة الشرفية للمهرجان، وتضم اللجنة العليا له عدد من الفنانين، بينهم إلهام شاهين، وصبري فواز، كما تضم لجنة تحكيم المهرجان: لقاء الخميسي، بشرى، كريم قاسم.