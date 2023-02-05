قناة الحياة تذيع حفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بعد قليل

تُذيع شبكة تليفزيون الحياة، مساء اليوم الأحد، حفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري تحت شعار «السينما.. خلود الزمان» بمشاركة 55 فيلما من 30 دولة إفريقية، و12 فيلما طويلا بينها أفلام من 4 دول عربية، هي: «مصر وتونس والجزائر والمغرب».

محمود حميدة رئيسا شرفيا للمهرجان

ويتولى الفنان محمود حميدة، الرئاسة الشرفية للمهرجان، وتضم اللجنة العليا له عدد من الفنانين، بينهم إلهام شاهين، وصبري فواز، كما تضم لجنة تحكيم المهرجان: لقاء الخميسي، بشرى، كريم قاسم.

وتضم فترة المهرجان عددا كبيرا من الفعاليات؛ بينها ندوات ومؤتمرات للمكرمين في الدورة، ولقاءات مع صناع السينما الإفريقية، كما يشهد المهرجان الاحتفال بمئوية الفنان الراحل صلاح منصور، كما تشهد مشاركة دولة السنغال كضيف شرف، واحتفالية حول مرور 100 عام على ميلاد المخرج والسيناريست والمنتج عثمان سيمبين.