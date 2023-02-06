«البحوث الفلكية»: الزلازل تحدث دون سابق إنذار.. ونسعى للتقليل من مخاطرها

علق الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على الزلزال المُدمر الذي ضرب عددًا من الدول اليوم على رأسها تركيا وسوريا، وأسفر عن مئات الضحايا، مؤكدا أن الزلازل ظاهرة طبيعية تحدث دون سابق إنذار: «إحنا كمعهد نحاول التنبؤ، ونجري دراسات لمعرفة موعد حدوثها، حتى ولو قبلها بنصف ساعة».

الزلازل ظاهرة طبيعية تحدث دون سابق إنذار

وأضاف «الحديدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن دور المعهد القومي للبحوث الفلكية وكذلك المؤسسات الدولية المختصة في نفس الشأن هو التقليل من مخاطر الزلازل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشبكة القومية المصرية للزلازل مصممة على أعلى مستوى، وتسجل الزلازل على مستوى العالم.

وأشار أستاذ بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن الشبكة المصرية سجلت الزلزال الذي شهدته أراضي تركيا وسوريا اليوم، إذ ضرب زلزال بقوّة 7.8 درجة، تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني، وشعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.