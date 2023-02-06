مدير معهد الزلازل بتركيا: تسونامي محتمل في البحر المتوسط.. وأبلغنا 14 دولة

قال مدير مرصد ومعهد كانديلي لأبحاث الزلازل في تركيا هالوك أوزنر، إنَّ الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي وقع في كهرمان مرعش يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن».

أكبر الاضرار منذ عام 1999

وصرح أوزنر في تصريحات للشبكة الامريكية: «نواجه أكبر أضرار أحدثها زلزال في هذه المنطقة منذ عام 1999»، مضيفًا أن التقديرات تشير إلى وقوع الزلزال في منطقة شرق الأناضول، ما أدى إلى حدوث تصدع في 180 كيلومترًا، موضحا «نواجه اكبر زلزال ضررًا حدث في هذه المنطقة بعد زلزال 17 أغسطس 1999».

قد يتسبب الزلزال في حدوث تسونامي

وتابع أوزنر: «من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية لأشهر، وربما تصل لعام، وقد ونواجه خطر أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي في منطقة البحر المتوسط، وأبلغنا 14 دولة بذلك».